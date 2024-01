Upang masiguro ang kalinisan sa mga komunidad, isusulong ng gobyerno ang ilang mga hakbang upang makuha ang suporta ng mamamayan gaya ng grocery kapalit ng basura.

Sinabi ni Metro Manila Development Authority Chairman Romando Artes sa Bagong Pilipinas public briefing, itatatag nila sa mga barangay ang pamimigay ng grocery kapalit ng recyclables.

Kabilang sa mga papalitan ng bigas, de-lata, toyo, asukal at iba pa ay mga basurang maaaring mapakinabangan at magamit muli gaya ng mga basyo ng mineral water, bote at iba pa.

“Mayroon po tayong tinatawag na grocery kapalit ng basura kung saan ine-establish natin iyan sa mga barangay. Iyon pong mga recyclables ay puwede pong ipalit ng ating mga kababayan sa barangay ng grocery items katulad ng bigas,toyo, asukal, de-lata at iba pa,” ani Artes.

Matatandaang inilunsad nitong Enero ang malawakang paglilinis sa buong bansa sa layuning maging bahagi na ng aktibidad ng mga Pilipino ang paglilinis sa kapaligiran para sa mas malinis na komunidad.

Isa sa malaking programa ng Marcos administration ay ang seryosong paglilinis sa Ilog Pasig at pagpapaganda nito. (Aileen Taliping)