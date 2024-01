Donny may kakaibang love language kay Belle 

Hindi lang pagpapakilig ang ginagawa nina Donny Pangilinan at Belle Mariano sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ dahil pati na rin action stunts ay sinabakan nila.

Sa kanilang social media accounts ay ibinahagi nila ang BTS o behind the scene photos sa shinoot nilang stunt.

Pinost ni Donny ang picture ni Belle na nakaupo sa itaas na bahagi ng railings ng building na may caption na, “Bingo’s POV.”

Habang multiple photos and videos naman ang post ni Belle. Caption ni Belle sa kanyang post, “Trust fall.”

Sa nasabing post ay makikita ang pag-alalay ni Donny kay Belle sa gagawin nitong pagtalon sa eksena.

Ang pagiging gentleman ng anak nina Maricel Laxa at Anthony Pangilinan ay nagpakilig sa mga faney pati na rin sa ilang artista gaya ni Jolina Magdangal na nag-comment pa sa post ni Belle ng, “Ay may pag-alalay (with five Heart Eyes emojis).”

Sa 4th at last slide ng post ni Belle ay nag-TikTok dance sila ni Donny na patok na patok sa mga netizen.

Samantala, viral din ang eksena sa ‘Can’t Buy Me Love’ kung saan sinamahan ng character ni Donny na si Bingo si Ling na ginagampanaman ni Belle sa CR.

Patok ang scene dahil sa pinakitang love language ni Bingo kay Ling ba palaging handa sa kung anumang pangangailan ni Ling.

Pati si Donny ay napakomento sa pagiging laging handa ni Bingo.

Sey niya sa X (dating Twitter), “Bingo ‘boyscout’ Mariano.”

Inaabangan naman na ng mga netizen kung ano ang magiging ratings nito sa bago nitong timeslot simula sa Lunes (January 22).

Exciting!