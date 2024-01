Dingdong super bet ni Miss Earth Air Yllana Marie

Maganda, matalino, seksi, malakas ang sex appeal.

Ganyan nga ang dating ni Yllana Marie Aduana, ang tinanghal na Miss Earth Air sa katatapos lang na Miss Earth 2023, na napanalunan ni Miss Albania, si Drita Ziri.

At siyempre, marami ang nag-aabang kung papasukin ba niya ang showbiz. Di ba nga, halos lahat ng beauty queen ay nauuwi sa pag-arte, o paghu-host.

Sa chikahan kay Yllana sa Unkabogable Luxe Thanksgiving ni Anna Magkawas, inamin niya na papasukin na niya ang showbiz, pagkatapos ng kanyang obligasyon bilang beauty queen.

“I wanna experience all the works out there, to be able to excel at them. But of course, I have to attend some workshops, to hone me. Pero I’m excited.

“I’m excited, be it acting, singing, or newscasting, or dancing probably,” chika niya.

Pero sino ba ang bet niyang maging partner agad-agad sa harap ng kamera?

“Si Dion Ignacio, we have the same hometown. And siyempre, si Sir Dingdong Dantes! Mga kapuso. And why not?” sabi niya.

So, sa GMA-7 siya pipirma ng kontrata?

“Ooops! Hahahaha!” reaksyon niya.

Nakapirma na ba siya ng kontrata bilang Kapuso?

“I haven’t sign any contract. But, let’s see…,” sey niya.

Pero kaaliw si Yllana, na kung mabibigyan ng chance, bet niyang maging action star, ha!

“Okey sa akin ang comedy or rom-com. Pero, I wanna do the part na action. Gusto ko ang martial arts. I wanna do that.

“It’s outside of my box. But basically it can be trained naman!” sabi pa niya.

Anyway, may mga nagpu-push nga sa kanya na sumali pa sa ibang mga beauty pageant, tulad ng Miss Universe Philippines.

Sa ngayon, gusto munang mag-focus din ni Yllana sa kanyang non-profit organization, ang ‘Edukasyon For Everyone’ na kung saan ay siya nga ang presidente. Isa rin siyang flight attendant.

Bongga naman!

Siyanga pala, si Yllana Marie rin ang tinanghal na Miss Luxe Slim, kaya dumalo siya sa event na `yon ni Anna Magkawas.

Bongga! (Dondon Sermino)