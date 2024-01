Malaking tulong sa isang padre de pamilya mula Cavite ang ng Malasakit Center na inisyatiba ni Senator Christopher ‘Bong’ Go.

Nabatid na si Raul Dorado, 59, dating utility worker sa Dasmariñas, Cavite ay nagsimulang dumanas ng pananakit ng tiyan noong 2016 at mabilis itong lumala.

Matapos ang ilang ulit na check-up, natuklasan ni Raul na may problemang pangkalusugan siya sa kanyang tiyan at may natuklasan pang bukol sa kanyang bituka.

Hindi umano mapagaling ng mga gamot ang sakit ni Raul hanggang sa lalo itong lumala, na nagresulta upang hindi na siya makapagtrabaho at maratay na lamang sa pagamutan.

Lumala pa umano ang problema ng pamilya nang ayaw siyang palabasin ng ng pagamutan dahil sa mga hindi nabayarang hospital bills.

“Ayaw pa nga po kami palabasin kasi daw hindi raw pwede na lalabas na hindi raw bayad. Eh, sabi ng doktor, hindi n’yo palalabasin yan. Mamamatay na ‘yan kapag hindi pa na-operahan,” kwento ng maybahay ni Raul.

Nagkaroon umano ng pag-asa ang pamilya sa tulong ng Malasakit Center sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa lungsod ng Maynila. “Siguro kung sa akin nangyari yun na gano’n… tapos walang Malasakit (Center)… Kasi wala naman talaga akong ano, eh… pero talagang mabait ang Panginoon sa amin,” dagdag pa ng ginang.

Ang Malasakit Center program, ay kilala sa pagdudugtong ng gap sa pagitan ng mga pasyente at ng medical care, at nagkakaloob sa kanila ng kinakailangang tulong.

Ang mga naturang centers, na matatagpuan sa iba’t ibang pagamutan sa bansa ay nakatutulong upang mabawasan ang financial burden ng mga pasyente, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng tulong mula sa Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Philippine Health Insurance Corporation, at Philippine Charity Sweepstakes Office.

Si Go ang principal author at sponsor ng Republic Act No. 11463, o The Malasakit Centers Act of 2019, na siyang bumuo ng Malasakit Centers program.

Sa kasalukuyan ay mayroon ng 159 Malasakit Centers ang operational nationwide, at batay sa ulat ng DOH, nakapagkaloob na ito ng tulong sa may 10 milyong Pinoy.