Dani umalma: Julia, Gerald pini-pressure nang magpakasal

Naniniwala si Dani Barretto na sina Julia Barretto, Gerald Anderson na ang magkakatuluyan.

Lalo na nakita raw niya noong nagbakasyon sila sa Amerika, kung gaano kamahal ni Gerald si Julia, na parang may sariling mundo raw ang dalawa.

Pero hindi pa raw niya nakikita na agad-agad magpapakasal ang dalawa.

“Bata pa kasi si Julia, 27 years old pa lang. Kunsabagay, 25 naman ako noong kinasal.

“Pero may mga goals pa sila, na gusto nilang ma-hit o magawa, bago pa nila `yon maisip. And they’re still enjoying.

“So, huwag natin silang i-pressure. Diyos ko naman. Hahahaha!

“Mahaba pa ang araw. Parang feeling ko kasi, ang daming tao na ang nagsasabi, na parang pini-pressure na sila. So, let them enjoy muna.

“They are so in love, and they are so happy. So let them just you know, travel…”

So, bilang ate, ano ang payo niya kay Julia?

“Na mag-enjoy muna sila talaga. Ang cute nilang tingnan, kasi first time ko silang nakasama sa travel, noong nag-States kami. And they were very much like in their own world, para silang may little bubble, they’re just happy, living life, going on adventures.

“So siguro parang i-enjoy-in muna nila `yon.

“Pero, oo naman. Sa tingin ko si Gerald na talaga. Kasi, swak din siya sa family namin.

“We adore him, and he’s a great guy. And I think `yun ang hindi nakikita ng mga tao, sa side of him na he’s such a generous, he’s so kind.

“Hopefully, yeah, sila na talaga,” sey pa ni Dani.

Hindi pa ba nagpapaalam sa kanya ang dalawa?

“Wala pa talagang ganun, promise!” sagot ni Dani.

Anyway, tinawanan na nga lang daw nila ang mga chika noon na hiwalay na rin sina Julia at Gerald.

“Wala kasi talagang katotohanan ang mga `yon. Hindi ko alam kung saan nila napupulot `yon. Kasi ang mga tao ngayon, kapag hindi lang nagpu-post, break na.

“Or ‘pag hindi lang nakikita sa Instagram story, break na. So guys chill lang kayo. Hindi ba puwedeng they’re just being private, they’re just enjoying their quiet time, they’re just enjoying being together.

“Hindi lahat naka-base sa social media. Walang ganun. Walang nangyaring break up!” sabi na lang ni Dani.

Anyway, super bilib nga si Dani kay Anna Magkawas, at bet nga niya itong tularan. Si Dani nga ay advocate ng live selling, at bilib siya sa mga taong ito ang ginagamit sa negosyo.

Katunayan, dahil daw sa live selling, lumago na rin ang negosyo niya. At ‘yun nga, bet niyang tularan si Anna, ang bossing ng Luxe Beauty and Wellness.

“Grabe more than 500 na ang empleyado niya. At gusto ko talaga na maging ganito kami. Sobrang galing ni Miss Ana, ha!” sabi na lang ni Dani. (Dondon Sermino)