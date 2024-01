Damian Lillard 45 pinutok

KINAILANGANG kumayod nang todo ni Damian Lillard bago naipagpag ng Milwaukee Bucks ang inaalat na Detroit Pistons 141-135 nitong Sabado SA 78th NBA 2023-24 regular season game.

Tumapos siya ng 45 points, 11 assists para maging unang player ng prangkisa na may at least 40 points, 10 assists at 5 3-pointers sa isang laro.

“I had a good warmup and I got a couple shots to go in, so I felt good,” bida ni Lillard. “I knew it was an important game, so I picked my spots. I moved the ball when I needed to move the ball and I attacked when I needed to attack.”

Kalahati lang ng 22 free throw attempts ang naipasok ni Giannis Antetokounmpo pero nakapagsumite ng 31 points, 10 rebounds, 9 assists. May 19 markers si Brook Lopez sa Milwaukee.

Pinaghatian nina Alec Burks (33) at Ausur Thompson (22) ang 55 points ng reserves ng Pistons pero sina Bojan Bogdanovic (19) at Jaden Ivey (18) lang ang starters na naka-double digits.

Kumakapit ang Bucks (29-13) sa second spot sa East pero kalahating laro lang sa likod nila ang 76ers (28-13) na 97-89 winner sa Hornets nitong Sabado rin. Naglilimlim sa ilalim ang Pistons (4-38).

Naka-19 points si Lillard sa third quarter tungo sa 36, pero nakabuntot pa ang Detroit 103-98 bago inagaw ang lead 106-105 sa fourth. Inangklahan ng 5 points ni Antetokounmpo ang 9-0 run, sinundan ng 5 straight ni Lillard para sa 234-126, 2:11 na lang. (Vladi Eduarte)