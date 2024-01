Kung hilig mo rin kumain ng mga street foods gaya ng ihaw-ihaw, for sure maglalaway ka sa video na ito!

Ibinahagi ito ng TikToker at mukbanger na si Naomi Peña na kasalukuyang may 698.6k followers at 15.2 million likes. Aniya sa caption, “Higanteng nga Laman Loob Filipino Streetfood.”

Ito ay ang ‘URUAL’ na matatagpuan sa Manalili St. Taguig. Ilan sa mga inihaw na kasama sa kanilang menu ay mga naglalakihang isaw, dugo, adidas, tumbong, ulo ng manok, atay, chicharon bulaklak, pusit, at kahit isda ay mayroon din!

Syempre, hindi ito pinalampas ni Naomi na i-taste test. Paglalarawan niya rito, “Grabe! Makaubos ka lang ng isang stick busog ka na. Solve na solve!”

Humakot ang naturang video ng halos 2.3 milyong views at libo-libong komento mula sa mga madlang peeps.

Tulad na lamang ni Gian, “Nakakamiss ang betamax! hindi sya uso dito sa Mindanao but when I was working in MNL, it was my fave.”

“Jan kami pumunta nila Lolo at Lola ko ang sarap talaga busog na busog ako,” pagbabahagi ni Setsustu Yuchiro.

“Parang isang pamilya ata kada stick ate HAHAHAHHA,” komento ni Known.

Dagdag pa ni @elsaengao, “Kahit yung isang stick lang ng dugo busog na ako sa sobrang laki naman hindi ka ba mabubusog.”

Ikaw, titikim ka ba nito? (Moises Caleon)