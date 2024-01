Labis ang pasasalamat ng isang ginang sa isang staff ng Office for Transportation Security (OTS) sa Butuan City matapos isoli sa kanya ang napulot na bag na naglalaman ng $4,000 o higit P223,000.

Noong Enero 15, 2024, nagsasagawa ng security screening si Security Screening Officer (SSO) Griffel Vien Salaum sa Butuan Airport nang mapansin nito ang kulay green na bag na naiwan sa X-ray machine.

Agad niya itong ipinagbigay-alam sa Public Assistance and Complaints Desk ng Civil Aviation Authority of the Philippines upang hanapin ang pasaherong nakaiwan ng bag.

Ilang minuto ang lumipas, lumapit ang ginang at nagsabing siya ang nagmamay-ari ng bag. Matapos ang isinagawang beripikasyon, nakumpirma na ang ginang nga ang nagmamay-ari nito.

Nasa loob ng bag ang iba’t ibang alahas at dalawang envelop na naglalaman ng $4,000 cash o P223,500.

Nagpasalamat naman ang ginang kay Salaum at sa mga kasamahan nito sa trabaho sa pagsauli ng naiwan niyang bag sa airport.