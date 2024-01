Blythe fan kumontra talak: Andrea tinawag na losyang, mukhang may mga anak

Hindi nagustuhan ng mga netizen ang look ni Andrea Brillantes sa Instagram account ng DreamscapePH.

Ito nga `yung suot niya sa Sinulog Festival.

Actually, simpleng dress lang naman talaga `yon, na angkop lalo na kapag open air ang venue. At bongga rin naman ang kulay, na kahit malayo ka, makikita mo si Andrea.

Pero `yun nga, hindi yata `yon ang inaasahan ng mga fan sa kanya. Na dapat kapag Andrea, sopistikada agad-agad na pabulosa at todo outfit, kesehodang mainit ang paligid.

Heto nga ang chika ng mga netizen:

“Bakit parang losyang na siya.”

“Hindi lang parang, losyang na talaga! Bata pa niya, pero ganun na siya.”

“Luh… ano nangyari sa damit niya? Ang pangit, parang saya ng nanay lang. I hate the outfit mga tards ha… not the person… wag ibaba ang level.”

“Parang lima na ang anak niya, lol.”

Pero siyempre, kumontra talak din ang mga follower ni Andrea.

“Toxic pa rin niyo until now? Kapag walang magandang sasabihin puwede naman manahimik para ‘di makasakit. God bless you.”

“Lola mahiya ka. Hindi losyang si Blythe, baka yung idol niyo.”

“Number 16 most beautiful faces in the world ‘yan. Gen Z Queen si Blythe. Walang sinabi ang idol niyo.”

“2024 na basher ka pa rin?”

“Feeling perfect ang mga nag-comment akala mo naman napakalinis. Ang idol niyo hindi sikat, kaya hindi pinag-uusapan.”

Well, again and again, hindi talaga matatawaran ang kasikatan ni Andrea, na kahit ang simpleng suot niya, o porma ng katawan, sinisita ng mga faney, ha!

Aba, kung hindi nga naman siya sikat, baka ni tingnan ang photo niya ay hindi gawin ng mga fan.

Bongga! (Dondon Sermino)