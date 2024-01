Sari-saring putahe mula sa talong ang pangunahing produktong agrikultura ng Villasis, Pangasinan ang bumida sa katatapos na pista ng nasabing bayan.

Inilunsad ng Villasis municipal local government unit ang ‘Pinakbet sa Kawa’ na nilahukan ng 21 barangay pero sa pagkakataong ito ay itinuon sa talong ang pangunahing sangkap.

Iba’t ibang luto sa talong ng mga kalahok mula sa iba’t ibang barangay sa Villasis ang itinampok.

Pero nanaig ang pambatong putahe sa talong ng Barangay Unzad na rice cake na nakakuha ng first prize.

Second ang Barangay Lipay sa kanilang stuffed eggplant glazed with yakiniku sauce o tortang talong.

Nasungkit naman ang 3rd place ng Barangay Amamperez na may lutong royale bibingkang talong.

Sa nasabing selebrasyon at ika-16 na taon na mula noong 2006 na isa sa mga market producer at mabenta sa Northern Luzon ay ang talong o eggplant.

Samantala, ang town fiesta ngayong taon ng Villasis ay ginaganap ng siyam na araw ng simple lamang dahil sa limitadong budget ngunit nandoon parin ang temang nasa magandang ani ng mga magsasaka ng Villasis noong nakaraang taon.

“There was something missing, we do not have the Pinakbet sa Kawa and the concert in the evening. But I’m happy and content because all the activities were held in order and our townmates from the villages went to the town proper to watch,” ani Villasis Mayor Nonato Abrenica.

Sinabi ng alkalde na nagpapasalamat siya sa mga lokal na magsasaka dahil hindi sila naapektuhan ng peste at nilabanan nila ito.

Dalawang beses nagtatanim ng mga gulay ang mga magsasaka sa Villasis na karamihan ay ibinibiyahe sa Metro Manila. (Allan Bergonia)