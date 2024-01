Nakiisa si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa milyon-milyong deboto ng Señor Sto. Niño sa selebrasyon ng Sinulog Festival nitong Linggo at hinimok na isabuhay ang paniniwala at ipadama sa kapwa sa pamamagitan ng pagmamahal, kagalakan at pag-asa.

Sa kanyang mensahe, sinabi ng pangulo na umaasa itong patuloy na magkakaisa ang mga deboto sa pagpapalakas sa pag-angat at paglago ng Cebu.

“To the millions of devotees, I urge you to translate your faith into action so that you may spread the message of love, hope and joy to others. Most importantly, always pray for spiritual strength and fortitude to overcome whatever challenges and difficulties that may lie ahead,” anang pangulo.

Hiniling ng pangulo sa mga deboto na makipagtulungan sa administrasyon upang mapakinabangan nang husto ang mga oportunidad na hatid ng bagong taon.

Pinaalalahanan din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga deboto na gawing gabay ang kanilang pananampalataya upang maging inspirasyon ng diwa ng bayanihan at obligasyon sa lipunan para sa “Bagong Pilipinas” at para sa mas masaganang buhay ng mga Pilipino. (Aileen Taliping)