Balik trabaho na po kaming mga mambabatas ngayong araw, January 22. Tapos na ang break, tapos na ang bakasyon.

Pero kung tutuusin ay tila parang hindi naman po kami nagbabakasyon kapag naka recess ang Kongreso. Sa halip na petiks-petiks lang, sinamantala po ng inyong lingkod na mapasyalan at makausap ang ating nasasakupan. Ating tiningnan ang mga ongoing projects at inalam kung ano pa ang kinakailangan ng ating mga kababayan sa aming probinsya.

Hindi po talaga puwedeng magrelaks dahil marami pang kailangang gawin. May mga naipasa na po ang Kamara na mga panukalang batas na hiling natin na sana ay ipasa na rin ng ating mga senador sa pagbabalik trabaho namin sa Kongreso.

Bukod sa mga naunang panukalang batas na naipasa sa House, may lima pang bills ang aming na-aksyunan na at inaasahang magbibigay tulong sa iba’t ibang sektor. Hinihintay na lang nating maipasa ng Senado ang kanilang counterpart-bills nito. Ito ay ang mga panukala para sa barangay health workers (BHWs), overseas Filipino workers (OFWs), mga guro, pati na sa mga military at iba pang uniformed personnel (MUPs).

Ang mga panukalang ito ay alinsunod na rin sa adhikain ni Pangulong Marcos na makamit ang inclusive growth at mapaganda ang kabuhayan at pamumuhay ng lahat ng mga Pilipino.

Ang House Bill (HB) 6557 ay naglalayong bigyan ng job security ang mga BHWs, ang HB 8325 na naglalayon namang mabigyan ng local at foreign specialist doctors ang mga OFW at kanilang pamilya sa OFW Hospital at ang HB 9347 na para naman mabigyan ng training at iba pang social protection program ang mga OSYs o out-of-school youths.

Kasama rin sa inaantay nating maaksyunan ng ating mga senador ang HB 8203 na magtataas ng suweldo ng mga kawani ng Bureau of Immigration (BI) at ang HB 7240 na naglalayong mabigyan ng exemption ang mga guro, sundalo at iba pang uniformed personnel o MUP sa government rightsizing plan.

Milyong kababayan natin at kanilang mga pamilya ang mabebenepisyuhan kung maisasabatas ang naturang mga panukala. Naaprubahan na ng Kamara ang mga naturang panukala sa ilalim ng liderato ni Speaker Martin sa unang bahagi pa lamang ng Second Regular Session ng 19th Congress noong nakaraang taon.

Kasama po ng inyong lingkod sina Reps. Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata at ang Bicol Saro party-list sa nag-akda ng ilan sa mga orihinal na bersyon ng mga panukalang ito.

Ang HB 6557 ay nagpapanukalang bumuo ng set of economic incentives at mga benepisyo, mula sa P3,000 monthly allowance at hazard pay hanggang insurance coverage at libreng medical at legal services, para sa lahat ng BHWs sa bansa.

Target nitong mabigyan ng first-grade Civil Service Eligibility ang mga BHW na nakapagserbisyo na ng limang taon tuloy-tuloy upang magkaroon sila ng seguridad sa trabaho. Sa ganitong paraan ay hindi sila magiging hawak sa leeg ng kung sinumang local chief executives. Karaniwang nangyayari na parang volunteers lang ang posisyon ng mga BHW at nasisibak kung hindi sila maituturing na kakampi ng mga naka-upo sa puwesto.

Sa ilalim naman ng HB 8325, isusulong na magkaroon ng lokal at dayuhang mga espesyalista tulad ng mga cardiologist, pulmonologist, nephrologist, at iba pa na manggagamot sa mga OFW at kanilang pamilya sa OFW Hospital na itatayo sa Pampanga. Palalawakin nito ang medical package para sa mga OFWs.

Ang HB 9347 ay magmamando sa mga local government unit (LGU) na tutukan ang mga OSY at pakilusin ang Sangguniang Kabataan (SK) at Local Youth Development Council (LYDC) para bigyan ang mga kabataan ng mga pagsasanay at social protection program.

Ang mga LGU ay aatasang lumikha ng database o talaan ng mga OSY sa bawat lungsod, munisipalidad at barangay upang matiyak na ang bawat Filpino na may edad 18 hanggang 30 na hindi nakapag-aral at hindi makakuha ng trabaho ay mabibigyan ng ready access sa edukasyon, kalusugan at social services upang maarok ang kanilang potensyal bilang partner ng gobyerno sa pagtataguyod ng bansa.

Habang ang HB7240 ay naglalayon naman na malibre ang mga guro, healthcare provider, sundalo at iba pang uniformed personnel sa rightsizing ng burukrasya. Ang rightsizing ay isasagawa sa loob ng tatlong taon at magtatakda ito ng retirement benefits at separation incentives sa mga maaapektuhang kawani ng gobyerno.

Target din ng panukalang ito na gawing opsyonal sa Kongreso, hudikatura, state universities and colleges (SUCs), Office of the Ombudsman at Constitutional Commissions gayundin ang mga state-run firms sa ilalim ng Governance Commission for Government-Owned and -Controlled Corporations or GOCCs (GCG), at LGUs ang pagpapatupad ng kanilang sariling rightsizing plan.

Ang HB 8203 ay naglalayon namang payagan ang BI na kumolekta ng immigration fees, mga multa at i-retain ang ikatlo mula sa koleksyon nang hindi naman lalagpas sa P1.2 bilyon para maitatag ang Immigration Trust Fund (ITF). Ang ITF ay naglalayong gawing moderno ang immigration bureau, itaas ang sahod ng mga kawani nito at gawing mas propesyunal ang kanilang mga officers at rank and files sa pamamagitan ng mga training, seminar at iba pang career advancement programs.

Lahat po ng mga hakbanging ito ay naipasa ng Kamara sa pagtitimon ni Speaker Martin. At dahil po sa pagsisikap ni Speaker ay nailalapit ang administrasyon sa adhikain nito na maisama ang lahat ng mga Pilipino sa pag-unlad. Sabi nga ni Pangulong Marcos: “Sa ating pagtahak sa kaunlaran, walang mamamayang Pilipino ang maiiwanan.”

Subalit kakailanganin nga po ang partisipasyon ng ating mga pinagpipitagang mga senador para ganap na maisabatas ang mga panukalang ito. Sa ngayon ay aantayin at aabangan natin kung kailan maipapasa ng Senado ang mga kahalintulad na panukala upang ito’y maipasa naman sa tanggapan ng Pangulo para maging ganap na batas.

Maraming kababayan natin ang naghihintay at umaasa sa malaking ayudang ihahatid sa kanila ng mga inaantay nating batas. Ika nga, sana all ang ayuda.