Baby girl ang bet: Dominic atat nang buntisin si Bea

Magkagalit pa rin sina Dominic Roque, future husband ni Bea Alonzo, at si Daniel Padilla, ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo.

Sa chikahan kay Dom sa Unkabogable Luxe Giving ni Anna Magkawas, napag-usapan siyempre ang kasal nila ni Bea. At yes, super excited na nga sila, at marami nga ang nagsasabi na hindi sa Pilipinas gagawin ang naturang kasal, na inamin naman niya.

At agad-agad nga ang plano nila na magka-baby na rin. Dahil pareho nga raw silang mahilig sa bata.

“Sobrang excited na ako to have my own baby, kasi high school pa lang ako, nag-aalaga na ako ng mga bata.

Mga anak nina Tita Juday (Judy Ann Santos), ako nagpalaki. Sabi ko nga, what more kung sarili ko pang anak.

“I’m excited to have my family also! Ngayon pa lang iniisip ko na kung ano ang gagawin ko, with the family,” chika ni Dom.

Kung mabibigyan ng pagkakataon, babae raw ang gusto nilang maging unang baby ni Bea.

“Mas malambing kasi ang babae sa daddy, ‘di ba? So ako mas gusto ko talaga. Actually, any naman, as long as healthy.

“Pero kung twins, why not? Isang boy, isang girl. Okey `yon,” sey pa ni Dom.

Sa takbo ng kuwento ni Dom, tila magpapahinga muna si Bea sa showbiz pagkatapos ng kanilang kasal, para nga tutukan ang pagkakaroon ng pamilya.

Anyway, noong tinanong nga kung sino-sino ang mga imbitado sa kasal nila ni Bea, at nabanggit ang KathNiel, heto ang reaksyon niya.

“Si Kath. Si Kath, yeah, invited.

“Hindi pa kami okey ni DJ, eh. I mean, we’re not talking since 2020. We haven’t seen each other for the longest time. I haven’t been in contact with him. Ang tagal na namin hindi nag-uusap,” sabi pa ni Dom.

Nabanggit ni Dom sina Marco Gumabao, Pat Sugui, Khalil Ramos sa mga imbitado niya sa kasal nila ni Bea.

“’Yung iba yes nasabihan na. Pero ngayong January dapat talaga makausap na namin sila lahat. ‘Yung save the date ngayong January. Inaayos na namin lahat ng dapat ayusin,” sabi na lang ni Dom.

