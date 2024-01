Angeline Colonia, 11 pa may award

PANGUNGUNAHAN ni Angeline Colonia ang listahan ng mahuhusay na kabataan na pararangalan sa Enero 29 sa San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Awards Night sa Diamond Hotel grand ballroom sa Ermita, Manila.

May 12 kabataang atleta na nagpakita ng maraming potensyal noong 2023 ang mga pinakabagong tatanggap ng Tony Siddayao Awards mula sa pinakamatandang media organization sa bansa na pinamumunuan ng presidente sa ngayong si Nelson Beltran, sports editor ng The Philippine Star.

Gigiyahan ni weightlifter Colonia ang may 18 taong-gulang at pababa sa parangal ipinangalan sa yumaong Manila Standard sports editor na si Antonio ‘Tony’ Siddayao, kinilala bilang dekano ng PH sports writing.

Wagi si Colonia, 16, sa kampanya ng bansa sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa New Delhi kung saan nakakuha siya ng tatlong gintong medalya sa women’s 45 kg category.

Kasama rin sa listahan ang mga kapwa lifter na sina Prince Keil Delos Santos at Eron Borres, gymnast Karl Eldrew Yulo, chess player Christian Gian Karlo Arca, karateka Sebastian Neil Manalac, golfer Alethea Gaccion, modern pentathlon’s Joseph Anthony Godbout, muay thai’s Jan Brix Ramiscal, taekwondo jin Tachiana Kezhia Mangin, Trisha Mae Del Rosario ng obstacle course, at Aleia Aielle Aguilar ng jiu-jitsu.

Ihahandog ang pagtitipon ng 24/7 sports app sa bansa na ArenaPlus, at mga major sponsor Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, PLDT/Smart, Cignal, at MILO.

Back up sa event ang Samahang Basketbol ng Pilipinas, Premier Volleyball League, Rain or Shine, at 1-Pacman Partylist Rep. Mikee Romero. Magsisimula ang rehistrasyon sa 6 p.m.

Ang mga awardee at mga panauhin na nabigong personal na makatanggap ng isang hard copy ng kani-kanilang mga imbitasyon, maaaring direktang makakuha ito sa registration table ng venue sa panahon ng programa.

Si World Athletics men’s pole vault No. 2 pole vaulter EJ Obiena ang tatanggap ng pinakamataas na parangal na Athlete of the Year.(Lito Oredo)