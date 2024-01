Alfred Batino asinta uli titulo

SASAKYAN ng Meralco ang momentum sa pagsikwat ng titulo noong nakaraang linggo sa balik ng 3rd PBA 2023-24 3×3 Third Conference Leg 4 ngayong Lunes sa Ayala Malls Makati Circuit.

Tinalo ng Bolts nina Alfred Batino, Joseph Sedurifa, Jeff Manday at JJ Manlangit ang TNT 19-18 sa finale noong Leg 3.

Nagbalasa ang Triple Giga, binalik sa lineup sina Almond Vosotros at Samboy de Leon kasama sina Matt Salem at Gryann Mendoza.

Hinugot din ng Cavitex Braves mula NLEX si Clint Doliguez para itambal kina Jorey Napoles, Philip Paniamogan at Bong Galanza.

Inilagay ng guest team MCFASolver sa reserved list si Terrence Tumalip para kay Raphael Banal, dinagdag ng NorthPort si rookie draftee Damie Cuntapay kina Jan Sobrevega, Gwyne Capacio at Alain Madrigal.

Nasa Pool A ang Braves, Bolts at Terrafirma, sa Pool B ang TNT, Pioneer Elastoseal, Batang Pier at Blackwater. Bubuo sa Pool C ang MCFASolver, San Miguel, Ginebra at Purefoods. (Vladi Eduarte)