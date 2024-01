Nilinaw ng National Commission of Senior Citizens na hindi lahat ng senior citizens sa bansa ay makakatanggap ng buwanang P1,000 na ayuda mula sa gobyerno.

Sa Bagong Pilipinas public briefing, sinabi ni NCSC Chairman Atty. Franklin Quijano na mahigit apat na milyon mula sa mahigit 12 million sen-ior citizens lamang ang mabibiyayaan ng buwanang P1,000 ayuda, ibig sabihin ay higit 8 milyon ang hindi kuwalipikado.

Marami aniyang kumakalat na fake news hinggil sa ayuda para sa senior citizens pero ang mga benepisyaro lamang ay yaong mga pinaka-mahihirap, sakitin, may kapansanan at walang kakayahan para suportahan ang sarili.

“Ulitin ko lang kasi maraming fake news na umiikot: Hindi po lahat ng senior citizen ay makakatanggap ng buwanang P1,000 — iyon pong indi-gent lamang, iyong walang-wala, iyong frail, sickly with disability and with no visible means of support,” ani Quijano.

Hindi aniya kasama sa buwanang ayuda ang mga senior citizen na mayroong pensiyon sa Social Security System, Government Service Insurance System, mula sa private retirement o sa Philippine Veterans Office o kaya ay mga retiradong pulis.

Kaugnay naman sa 20% discount para sa mga senior citizen, sinabi ni Quijano na mayroon na silang naitalang mahigit 5,000 na reklamo simula nang maitatag ang komisyon kaya ito ngayon ang inaaksiyunan nila kasama ang OSCA o Office of the Senior Citizens Affairs. (Aileen Taliping)