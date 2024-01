Naabo ang 13 estudyante sa sunog sa isang dormitoryo sa Henan province, China.

Sumiklab ang sunog sa Yingcai School Yanshanpu village sa Henan bandang alas-11 ng gabi nitong Biyernes, ayon sa ulat ng Xinhua news agency.

Isa naman ang malubha sa nangyaring sunog at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital.

Ayon sa isang guro ng naturang paaralan, nasa edad siyam hanggang 10 taong gulang ang mga biktima ng sunog.

“Rescuers arrived at the scene quickly and the flames were extinguished at 11:38 p.m.,” ayon pa sa Xinhua.

Gumugulong na ang imbestigasyon ng mga awtoridad kun ano ang sanhi ng sunog at nasa kustodiya naman na ng pulisya ang isa katao na itinuturong may kaugnayan sa sunog sa paaralan. (Vincent Pagaduan)