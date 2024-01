Pinaninindigan ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo na walang direktiba ang liderato ng Kamara para pilitin o suhulan ang sinumang susuporta sa isinusulong na people’s Initiative (PI) campaign para amyendahan ang Konstitusyon.

Ginawa ni Tulfo ang pahayag bunsod ng alegasyon ni Vice President Sara Duterte na patuloy umano ang ”signature-buying” sa PI.

“Wala pong instruction mula sa itaas na magkaroon ng suhulan as far as I know… I was present during 2 or 3 meetings, pero wala naman hong sabihin na suhulan baka inisyatibo lang ‘yon ng opisyal,” ayon kay Tulfo sa interview ng Teleradyo Serbisyo.

Kasabay nito, tiniyak ni Tulfo na patuloy ang pagtutok ng Kamara sa trabaho nito partikular ang pagsusulong at pagpapatibay ng mga panukalang batas na makakatulong para sa interest at kapakanan ng mamamayang Pilipino.

Sa pahayag ni Duterte sa kanyang Facebook page, nabahala ito sa ibubunga ng isinusulong na PI para masusugan ang Konstitusyon. (Eralyn Prado)