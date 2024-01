Nagsampa ng petisyon sa korte ang Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.) ng mga Jalosjos na humihirit ng temporary restraining order (TRO) at preliminary mandatory injunction sa naging desisyon sa “Eat Bulaga” trademark.

Sa 53-pahinang petisyon na isinampa sa Court of Appeals, hiniling nito na ipawalang bisa ang desisyon na nagbabawal sa TAPE at GMA na gamitin ang “Eat Bulaga” at “EB” trademark registrations, logo, name, at maging ang kanta at audiovisual recordings ng mga episode at segments bago ang Mayo 31, 2023.

Magugunitang kinansela ng Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL) ang trademark registration ng TAPE sa Eat Bulaga at EB noong December.

Naglabas din ng desisyon ang Marikina Regional Trial Court noong Enero 5 na nag-uutos sa TAPE Inc at GMA-7 na itigil ang paggamit ng “Eat Bulaga” sa programa. Dahil sa desisyon, napilitan ang TAPE na gamitin ang “Tahanang Pinakamasaya” sa kanilang noontime show.

Sa statement ng abogado ng TAPE Inc. na si Atty. Maggie Garduque na inilathala ng GMA News, binanggit nito na ang naturang desisyon ay maituturing na “blatant violation of the rules and the disrespect of the jurisdiction of the IPO on the pending trademark cases.”

Binanggit ng abogado na sa petisyon nina Tito, Vic at Joey sa Marikina RTC, walang binabanggit na dapat magdesisyon ang korte sa trademark ownership o ikansela ang trademark ng TAPE sa “Eat Bulaga”.

“What is needed is for the court to decide if TVJ and Ferre have copyright ownership over these audio-visual recordings of past episodes of ‘Eat Bulaga’ to rule whether copyright infringement and unfair competition are committed. The issue on trademark ownership and cancellation is irrelevant and off-tangent in this case,” ani Garduque.

Ayon naman kay dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III, hindi pa nila nakikita ang kopya ng petisyon ng TAPE Inc. sa Court of Ap-peals pero inaasahan na nila na mag-aapela ang TAPE.

“Subalit nakakagulat na sa kanilang apela ay meron pang pahaging na may anomalya sa paglabas ng desisyon ng RTC. Sana ay legal issues na lamang ang kanilang tutukan at iwasan ang anumang alegasyon ng hindi tamang gawain sa kalabang abogado,” ani Sotto.

Hindi rin aniya kanais nais na gumamit ng mga salita na nakakainsulto o nakakasira sa integridad ng hukuman.

“We recognize the adversarial nature of our legal system which has necessitated lawyers to use strong language in the advancement of the interest of their clients. However, as members of a noble profession, lawyers are always impressed with the duty to represent their clients’ cause with courage and zeal but that should not be used as license for the use of offensive and abusive language. In maintaining the integrity and dignity of the legal profession, a lawyer’s language — spoken or in her pleadings — must be dignified,” ayon sa batikang host.

“Sasagutin po namin ang kanilang apela at kami ay umaasa na mananaig pa rin ang hustisya at katotohanan na ang EAT BULAGA ay nilikha at pinaghirapan ng TVJ,” dagdag ni Sotto.