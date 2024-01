Shiela Mae Kiseo sasahog sa PLDT

NAGDAGDAG ng panibagong arsenal na ang PLDT High Speed Hitters sa pagtapik kay outside hitter Shiela Mae Kiseo nitong Sabado bago ang napipintong pagbubukas ng 7th season ng Premier Volleyball League (PVL) sa Pebrero 20 sa Smart Araneta Coliseum.

Tinapos ng 23-anyos na spiker turned libero sa koponan ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws ang kanyang nalalabing taon sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) upang umakyat sa pro-league.

“Infusing a veteran-laden team with young blood starts now. From green and gold to fiery red, outside hitter Shiela Kiseo is pumped up to play with the PLDT High Speed Hitters and prove she belongs,” pahayag ng PLDT sa kanilang Instagram post.

Tumayong team captain noong nagdaang season ang 5-foot-4 spiker para sa koponang minamanduhan ni dating league MVP coach Cristina Salak para tumapos sa 6-8 kartada sa panglimang pwesto.

Lalo pang pasisiglahin ni Kiseo ang beteranong lineup ng High Speed Hitters na kinabibilangan nina wing spikers Savannah Dawn Davison, Kim Kianna Dy, Jovelyn Prado, Fiola Ceballos, Jules Samonte, at Erika Santos, habang nasa koponan rin sina Dell Palomata, Rachel Austero, Jessey De Leon, Majoy Baron, Mika Reyes, liberos Maria Viray at Kat Arado at playmakers Rhea Dimaculangan at Kim Fajardo.

“Kaya nakampante ako na parang kahit sino gamitin sa amin ni Kim, alam kong magpe-perform. Saka kumbaga, wala naman sa amin iyung pressure, na kay coach,” eksplika ni Dimaculangan na sinabing magiging magandang problema para kay head coach Rald Ricafort ang pagsasama nila sa isang koponan.

Nitong buwan lamang ay idinagdag ng PLDT sina Dy, Fajardo at Baron sa free agency matapos mabuwag ang kanilang koponan na F2 Logistics Cargo Movers, habang binitawan nila sina Anj Legacion, Mary Ann Mendrez, Michelle Morente at Lutz Malaluan.

Sa nagdaang second All-Filipino ay tumapos sa fifth place ang PLDT na may 7-4 rekord, gayundin sa Invitational Conference, habang nabitin ito sa medal standings noong first All-Filipino sa fourth place, kung saan naghahanap pa ng unang medalya ang koponan sapol nang sumali noong 2021 Open Conference.

(Gerard Arce)