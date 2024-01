Serbisyo publiko ang pairalin, huwag pansariling kagustuhan

Ang totoong serbisyo publiko ay hindi makasarili at ang tinatawag nating mga public servants o ang mga halal na opisyal na iniluklok natin sa kung anumang posisyon ay hindi mga hari at reyna.

Sila ay ating inihalal para maglingkod sa atin.

Nasabi naming ito dahil may mga elected officials tayong naghahari-harian o nagrereyna-reynahan sa kani-kanilang balwarte. At feeling nila ay dapat hindi mabali ang kanilang kagustuhan. Mali po iyon dahil sila ay kumandidato para pagserbisyuhan ang publiko.

Tingnan na lamang natin itong nangyayari sa Makati kung saan ang gusto yata ni Mayora Abby Binay ay kagustuhan niya ang nangingibabaw. Hindi nga ba’t pinahirapan ni mayora ang Taguig sa sampung EMBO barangay na mismong ang Korte Suprema na ang nagsabing legally ay saklaw ng Taguig at hindi na saklaw ng Makati.

Umabot pa sa puntong ipinasara ni mayora ang mga fire stations, health centers, mga eskuwelahan at maging mga police stations sa EMBO barangays. Napakadelikado nitong ginawa ni mayora dahil kung nagkasunog sa lugar noong mga panahong ipinakandado niya ang mga fire stations at health centers sa EMBO, buhay ng mga inosenteng taumbayan ang kanyang isinugal.

Kitang-kita sa pangyayaring ito na mas pinairal ni Mayor Abby ang pansarili niyang kagustuhan. Nawala na ang kanyang ipinangakong paglilingkuran niya ang publiko at inilagay niya pa sa mapanganib na sitwasyon ang taumbayan.

Dahil hindi nasunod ang kanyang kagustuhan na manatili sa Makati ang EMBO barangays, bet daw ni Mayora Abby na tumakbong mayor ng Taguig. Handa palang iwan ni mayora ang mga mamamayan ng Makati para sa sampung barangay na nasa hurisdiksyon na ng Taguig?

Ano ba ‘yan? Dahil ba nawala sa Makati ang 10 EMBO barangay, kailangang pasukin mo na ang buong Taguig. Ang sa atin kung talagang nais ni Mayor Abby na tulungan ang mga taga-EMBO barangay, hindi kailangang maging mayor pa siya ng Taguig. Matutulungan niya ang mga taga-EMBO kung ngayon pa lang ay isasapuso na niya at isasagawa ang pakikipagkooperasyon sa Taguig upang matiyak ang maayos na transisyon.

Kung totoong gusto niyang tumulong sa mga apektadong barangay ay bakit inilagay niya sa delikadong sitwasyon ang mga residente nang kanyang ipasara ang fire stations, police station at health center sa lugar?

Mayor Abby, may pinal na desisyon na po ang Korte Suprema, awat na po. Patamikin na natin ang isyu alang-alang sa ikabubuti ng mga apektadong residente. Sa ngalan ng tunay na pagseserbisyo sa publiko, move on na po tayo!

***

Ang tindi ng traffic ngayon sa Metro Manila.

Tatanggapin na lang ba ng pamahalaan ang hebigat na trapik nang walang inilalatag na solusyon?

Huwag n’yo namang ikondisyon ang isip ng publiko lalo na ang mga motorista na tila ba normal na ang buhol-buhol na daloy ng trapiko.

Sa totoo lang kaya namang mabawasan ang masikip na daloy ng trapiko kung maayos ang sistema ng mga kagawad ng MMDA at mga local government unit. Pero nakakalungkot sabihin na base sa ating obserbasyon ay mas ma-traffic kapag may nakikialam sa takbo ng trapiko imbes na hayaang sundin ang mga traffic lights.

Sana masilip ito ng pamunuan ng MMDA at mga LGU.