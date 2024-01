RM ni Ian Veneracion ‘di raw naging demanding

Matagal na naming kilala ang road manager o handler ni Ian Veneracion na si Kirsty Muñoz kaya sinagot niya ang tawag namin kaugnay ng isyung naging demanding siya sa isang ‘private company’ na talent coordinator daw sa isang event ng Tarlac City.

Nag-viral kasi ang Facebook post ng director-entertainment writer na si Ronald C. Carballo tungkol doon.

May denial na rin ang mga taga-Tarlac City at sinabing wala silang communication kay Ian kaugnay ng kanilang event at sinabi pang, “His negotiation with a private company seeking his participation was not completed.”

Ayon naman kay Kirsty, hindi siya naging demanding sa taong kumausap sa kanya para sa nasabing event.

Naging honest din daw siya nang sabihing two to three hours lang ang availability ni Ian at hindi siya nagsabing magtsa-charge sila ng karagdagan sa bawat oras na lalampas sa usapan nila.

“Two to three hours lang talaga puwede si Ian. Wala akong sinabing kailangang magbayad kapag lumampas sa oras. ‘Yun lang talaga ang oras na puwede si Ian!” pahayag ni Kirsty.

Nang tanungin namin si Kirsty kung mauuwi ba sa demandahan ang isyung iyo ay sinabi niyang pinag-aaralan pa ng kanilang legal counsel ang magiging hakbang nila.

“Na-screen shots naman namin ‘yung mga na-post. Nakausap na rin namin ‘yung mga taga-Tarlac City,” pahayag pa ni Kirsty.

Nagpasalamat din si Kirsty sa pagkuha ng Abante sa kanyang side.

Nilinaw rin ni Kirsty na dapat ay dumeretso na sa kanila ang mga gustong kumuha sa serbisyo ni Ian bilang performer at hindi na kailangang may middle person pa para maging maayos, klaro ang usapan.

Samantala, naka-chat namin sa pamamagitan ng Facebook Messenger si Ronald at heto naman ang pahayag niya sa nabanggit na isyu:

“Sinagot ko na ang denial ng Tarlac. Forward ko sa iyo.

take it from there (na naka-post sa kanyang Facebook account).

“One thing clear. ‘Di ko siniraan si Ian. Mahal ko yun.

‘Joey & Son’ pa lang, tumulong na ko sa publicity nya. He was so nice to me eversince. We are nice to each other & I respect him as an actor, as a performer.

“Nung nagkita nga kami sa isang resto a year ago, nagbatian pa kami ng maganda. I congratulated him sa lahat ng success nya.

“Nagkwento lang ako, Jun, at may permisong i-post ko ang ikinuwento sa akin ng ‘private company’ as talent provider.

“alam mo naman ang FB ko, witnessed ka, kwento lang ako nang kwento.

“Hindi ko naman alam na ang kapirasong kwentong ito ay magba-viral & went out of proportioned sa dami na nang nakisawsaw.

“Sorry to Ian. Wala akong masamang intention.

by posting the kwento, gusto ko lang malaman sana, attitude ba nya yung mga demands na sinabi? o RM lang? Para kung hindi sya, maikorek nya ang RM for his benefit.”

Abangan na lang kung saan mauuwi ang isyung ito! (Jun Lalin)