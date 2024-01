Rhen ‘susulutin’ si Paulo kay Kim

Pangarap pala ni Rhen Escaño na makapareha sina Carlo Aquino at Paulo Avelino, huh!

Si Carlo ay naka-work na niya sa Viva One series na ‘Kung Hindi Lang Tayo Sumuko’ pero pipiliin niya pa rin itong makapareha.

Ayon kay Rhen, “Noong nag-i-start ako (sa showbiz), sobrang fan po ako ni Carlo Aquino. Naka-work ko na si Caloy dito sa past project ko sa Viva One sa ‘Kung Hindi Lang Tayo Sumuko’

“And noong maging friends kami, parang ah okey, parang iba na lang pala. Hindi, joke lang,” biro niya.

“Siya pa rin, napakagaling po talaga ni Carlo Aquino. Lagi po siyang nasa listahan ko kahit anong mangyari,” sey pa niya.

Magkakakilala naman daw sila ni Paulo dahil sa isang dinner with friends.

Mahusay rin daw kasing umarte si Paulo kaya gusto niya rin itong makapareha.

“Sobrang galing po talaga niya as in wala po akong Prime Video na app sa phone ko as in nag-download po talaga ako kasi grabe ‘yung ‘Linlang’.

“Kasi wala po talagang tapon as in sobra ko talagang idol, ever since naman kasi sinasabi ko talaga na siya ang gusto kong makatrabaho.

“As in kahit na mapahiya ako sa harapan niya kasi sobrang… alam ko sobrang galing niya, lalamunin niya ako pero grabe as in alam kong may matutunan ako sa kanya.

“‘Yung mga ganun kasing kaeksena na mga artista, iba, may… sa katulad ko po, as in iba ‘yung impact, eh. Iba ‘yung nakukuha ko talaga.”

Kwento niya pa, hindi raw ipapadama sa iyo ni Paulo na baguhan ka.

“Sobrang down to earth niya na parang feeling ko parang matagal na kayong magkakakilala.

“Sobrang generous din, sobrang bait, so sabi ko, okey siya.

“At may mga friends ako na naka-work siya, ganyan, chill, mabait po, very professional, kita naman natin,” pagtatapos niya.

May nagbiro tuloy na susulutin ni Rhen si Paulo kay Kim Chiu.

Pero wala naman daw dapat ika-worry ang fans ng ChiuPau, tawag sa tambalan nina Kim at Paulo, dahil hindi raw siya basta-basta napo-fall sa mga ka-work na nagpapakita ng kabaitan sa kanya.

Ayon pa kay Rhen, focus muna siya sa kanyang career at hindi siya magjojowa hangga’t hindi siya nagkakaroon ng billboard sa EDSA.

Tama naman si Rhen na dapat muna siyang mag-focus sa kanyang career lalo pa’t ang ganda-ganda ng itinatakbo nito ngayon.

Sunod-sunod nga ang blessings at projects na dumadating sa kanya.

Una na nga riyan ay makakasama siya sa upcoming teleserye ng TV5 na pagbibidahan ni Sarah Lahbati.

Extended din siya sa hit DonBelle teleserye na ‘Can’t Buy Me Love’ kung saan mas makikila pa ng viewers ang character niyang si Liv.

Siya rin ang kauna-unahang endorser ng CC6 Online Casino at ayon pa sa kanyang manager na si Aster Amoyo ay may kino-close pa silang isang endorsement.

Bonggels! (Byx Almacen)