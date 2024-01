Madalas nating marinig sa iba ang pag-aalaga nila sa kanilang reputasyon. Sinasabi rin na itinataya ang reputasyon sa mga hinihinging pagkakataon.

At may ideya tayo kung sino ang mga personalidad na sira na ang reputasyon.

Inaalagaan, itinataya, nasisira. Nakaugnay ang ‘reputasyon’ sa kung ano ang nakikita at inaakala natin tungkol sa isang personalidad. Ang personalidad na ito ay maaaring tanyag sa mundo o sa bansa, o isang kilalang tao sa inyong bayan o barangay. Kung ano ang pagkakakilala natin sa isang personalidad ang kaniyang reputasyon.

Kaya maaaring may tao na hindi maganda ang reputasyon. Kilala sa mga hindi magandang gawain. Iniiwasan. Binabalaan ang iba na mag-ingat dahil may hindi magandang reputasyon ang kausap o katransaksiyon.

May mga tao rin na sadya namang mabuti ang reputasyon. Nakilala dahil sa kabutihan. Minimithi ng iba ang parehong reputasyon, nagiging huwaran. Minimithi lalo na ng mga politiko at mga nagbabalak kumandidato. Kailangang mukhang may mabuti silang reputasyon. Kaya naman panay ang pakitang-tao na kunwari ay tumutulong. Kumpleto ang larawan at bidyo para ikalat sa madla na may mabuti silang reputasyon. Lalo ngayong kay daling magpanggap na may mabuti kang reputasyon at hangarin sa bayan.

Kaunting larawan na nakayakap na tila dumadamay sa mahihirap, kaaunting larawang naglalakad nang nakalusong sa bukid, kaunting larawan na kunwari ay pinakikinggan ng marami, aba, nagiging mabuti na ang reputasyon sa mga tao na ni anino ng personalidad ay hindi pa nakita.

Ipapamalita ang natulungan, kumpleto ng bidyo at larawan, kaya nabubuo ang reputasyon na kunwari ay handang tumulong. At mabibighani ang marami sa atin. Iboboto, mananalo. Pagkakakitaan ang puwesto. Malulunod sa kapangyarihan. Gagastos para mapaigting ang kunwaring mabuting reputasyon. At patuloy tayong maniniwala haanggang sa, hindi ba’t nangyayari na, puro pamilya na lamang nila ang nasa puwesto at nagmamana ng puwesto?

Sa lipunang naghihirap, laging masarap makakita ng tao na may mabuting reputasyon. Pero tandaan sana natin na marami rin ang nagpapanggap. Dahil hindi katulad noonna hindi laganap ang pangmamangmang gamit ang makabagong teknolohiya at media, sa kasalukuyan, madaling manlinlang.

Pag-isipan. Ito kasi ang pinagmulan ng salitang ‘reputasyon’ na mula sa Latin na ‘reputare’, na ang literal na ibig sabihin ay pag-isipan. Pinag-iisipan natin ang isang tao. Bunga nito, nagkakaroon siya sa atin ng ‘reputasyon’. Produkto ng ating pag-iisip ang reputasyon ng iba. Mula sa mga nakita, nabalitaan, naranasan mula sa tao kaya nakakabuo tayo ng reputasyon niya sa atin. Kaya naman may mga tao na hindi maganda ang reputasyon sa atin pero sa iba, mabuti. Maayos. Magaling.

Dapat nating tanggapin na sadyang ganito ang ating pagtingin. Iba-iba ng pagdanas at pagsipat. Dahil sa totoo din lamang, may mga tao na iba ang ipinapakita at inaasal sa iba. Mabuti sa iyo, masama sa iba. Magkaiba tuloy ang inyong pagkakakilala.

Dito tayo sinasamantala. Minamaniobra ng mga politiko ang kanilang reputasyon upang maging kaibig-ibig sa marami. Bumalik sana tayo sa kauna-unahang kahulugan ng reputasyon. Pag-isipan pa natin silang mabuti.

***

