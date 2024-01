P1.2M papremyo sa 3YO Maiden

MARKADO ang kabayong si Batang Manda pagsalang nito sa 2024 Philracom “3-Year-Old Maiden Stakes Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw ng Linggo.

Pinapatok ng mga karera tipsters sa programa si Batang Manda na pag-aari ni Benjamin C. Abalos, Jr., makakalaban nito ang anim na batang kalahok sa distansiyang 1,400 metro.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema, makakatagisan ng bilis ni Batang Manda sina Still Somehow, Louiseville, Boss Lady, Added Haha at magka-kuwadrang Ruby Bell at Feet Bell.

May nakalaan na P1.2M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta.

Hahamigin ng mananalong kabayo ang P720,000, mapupunta sa pangalawa ang P240,000, kukubrahin ng third placer ang P120,000 habang P60,000, P36,000 at P24,000 ang fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakasunod.

Posibleng magbigay ng magandang laban kay Batang Manda ang magkakamping sina Ruby Bell at Feet Bell, maging si Added Haha.

Makakatanggap ang breeder ng mananalong kabayo ng P60,000 habang P36,000 at P24,000 ang second at third.

Samantala, walong races ang ikakasa ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Linggo kaya tiyak na masisiyahan ang mga karerista sa kanilang paglilibang.

(Elech Dawa)