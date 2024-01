Oliver Dimakiling kasado utak sa Fujairah Endurance

HANDA na si International Master Oliver Dimakiling at ibang tropang Pinoy woodpushers na tumulak ng piyesa sa 5th Fujairah Endurance Blitz/2000 & Above na lalaruin sa Novotel Fujairah sa United Arab Emirates (UAE) simula ngayong araw ng Linggo.

Inaasahang mapapalaban sina Dimakiling at walong Pinoy bets na kasali sa nasabing event dahil mga bigatin at tigasing super grandmasters din ang mga kalahok, may blitz rating na 2408 si Dimakiling, posibleng makatapat niya sina Super Grandmaster Raunak Sadhwani (2667) ng India, Elatj Safarli (2653) ng Azerbaijan at Ahmed Adly (2610) ng Egypt.

Ang ibang Filipino chessers na kasali ay sina AGM Bryle Arellano, FM Julius De Ramos, Levi Mercado, Jobannie Tabada, Marvin Marcos, FM AGM Dandel Fernandez at AGM John Vincent Cayaba, ipatutupad sa nasabing event ang nine rounds Swiss System na may five minutes + three seconds increment time format na inorganisa ng Fujairah Chess & Culture Club.

Samantala, pangungunahan naman nina Nelman Lagutin, Marlon Pedarse at AGM Rowelyn Acedo ang mga Pinoy na kasali sa 2000 under, parehong format lang din ang gagamitin, kilala naman ang mga Pinoy na mahuhusay sa blitz game kaya malaki ang tsansa nilang makapuwesto.

