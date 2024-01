Isang overseas Filipino worker (OFW) ang todo ang kasiyahan matapos magwagi sa workforce cate­gory ng Emi­rates Labour Market Award.

Base sa video na pinost sa Facebook, ipinakita ng Mi­nistry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ang OFW na si Ricardo Rias na nagwagi ng AED 11,000 (higit P167,000) at iba pang benepisyo mula sa award.

“I’m working at Greenwood International School as a ge­neral maintenance,” saad ni Rias.

Ayon sa ulat ng The Filipino Times, si Rias ay 15 taon na sa United Arab Emirates (UAE) at bihasa sa mga trabaho sa maintenance tulad ng electrical, plumbing, printing at iba pa.

“I’m so happy and surprised,” wika ng OFW. “I feel flattered and proud. They’re proud of me once they heard that I won.”

Pinasalamatan din niya ang kanyang kompanya na tinuring siya at ang mga kasamahan sa trabaho bilang kapamilya at hindi bilang mga manggagawa.

Balak ni Rias na gamitin ang napanalunang cash bilang pambayad sa tuition ng kanyang anak sa university.