McCoy tinawag na hayop ni John Estrada

Hindi ako sure kung late natanggap ni McCoy de Leon ang regalo ni John Estrada, o baka late lang niya nabuksan.

Sa Instagram story ni McCoy ay makikita ang Christmas gift ni John Estrada, o si Tatay Rigor sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Anyway, aliw ang dedication ni John sa Christmas gift niya kay McCoy, ha! Naaliw talaga ang madlang pipol.

Heto nga ang mensahe:

“Hayop kong anak,

“Merry Xmas!

“Nagmamahal,

“Tay Rigor!”

Makikita ang sobre na nakalagay ang pangalan ni McCoy, bilang si David, karakter niya sa serye ni Coco Martin.

At siyempre, nagpasalamat si McCoy kay John, “Salamat Tay!”

At bongga rin ang caption sa post na `yon na, ‘Hahahahaha! Mabuhay ang mga hayop’!

Well, pareho nga kasing hayop ang mga karakter nina John at McCoy sa seryeng ito, na walang ginawa kundi ang mang-api, manloko ng dyowa, at galit na galit sa karakter ni Coco.

Aliw, di ba?