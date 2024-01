Labas panty outfit ni Max Collins pinag-awayan

Nakaramdam ng inis ang ilang netizen sa outfit ni Max Collins nang dumalo siya sa birthday party ni Tim Yap.

Eh kasi naman, pamatay naman kasi talaga ang outfit niya, lalo na ang lower part, na panty na nga lang daw ang suot, na tinakpan o pinatungan lang ng net.

Eh, dahil sobrang matingkad ang kulay ng ‘panty’ ni Max, at super nipis siyempre ng net, kaya kitang-kita ang lahat-lahat.

Sabi nga nila, parang nasa beach lang si Max, na anytime ay magsu-swimming. Kaya ang ilang netizen, nag-react talaga nang husto.

“Hindi porke pwedeng isuot at bagay isuot, isusuot, maganda ka, sobra nga eh, at hindi mo na kailangan gawin ang ganyan para makakuha ng atensyon, mukha mo palang sapat na. Hindi ako basher, hindi ko lang pwedeng i-sugar coat, hindi classy tignan ang ganyang kasuotan kahit gaano ka pa kaganda, or kahit gaano pa kabagay, nagmumukhang for the streets ang babae kahit hindi naman.. There’s so many decent and proper ways to catch an attention and to take people’s breath away, hindi kailangan mag mukhang pang kalye, sayang yung ganda.”

“These Pinoy celebrities are trying so hard to copy the western fashion. Not applicable or acceptable in our culture. I’m sure people here would say you’re so backwards or old fashion, it’s 2024 na. I know it’s 2024 na but this does not represent us, it’s more for Americans coz this is their fashion and they’re liberated? Pinoys can still wear revealing/sexy clothes but not this daring. Don’t be trashy, keep it classy. No hate. Just my cents.”

“I don’t understand this kind of fashion. Kung ganyan na rin naman ‘wag na lang lagyan ng pa-net ng isda. Mag-panty ka na lang na walang net ng isda. Kaloka! Pero ‘di naman sagwa.”

“Bkit kasi lagi naka-panty, iisa na lang style mo sa mga event.”

“Hindi ko ma-gets para saan yung net hahaha.”

Kaloka, di ba?

Pero, hindi rin naman pumayag ang mga nagmamahal kay Max, na talagang sinopla nila ang mga umalma sa outfit nito.

“Can y’all stop that kind of mindset? Porket nagsuot ng daring and sexy outfits automatic na naghahanap siya ng attention? Itigil niyo nga ganyang Jurassic mentality that’s very panahon ng matatanda teh, don’t dress to impress especially for Max she already know she’s stunning and hot as hell, she’s obviously doing this for herself not for other people, if this is where she’s comfortable and felt confident we can’t do anything about that, that’s her life and her choice it’s already 2024 stop making everything a taboo topic, grow up!”

“She has the right to say her opinion same with you, respect! Me I like what she’s wearing so be it.”

“She’s dressing up for herself and not for anyone. When you wear something, it’s not always for other people. She worked so hard for her body, let her flaunt it. Just say you are a boomer and go. Dami niyo pang sinasabi.”

Oh, talbog!

Kayo ba, ano ba ang masasabi niyo sa outfit ni Max? (Dondon Sermino)