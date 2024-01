KD nakapanood ng Coldplay concert dahil sa abilidad ni Alexa

Isa si Alexa Ilacad sa mga artista na fan ng bandang Coldplay na sumugod sa Philippine Arena para manood ng ‘Music of the Spheres’ concert.

Sad naman ang mga KDLx fans dahil hindi kasama ni Alexa ang kanyang ka-love team at manliligaw na si KD Estrada.

Pero kahit hindi niya kasama si KD ay gumawa pa rin siya ng paraan na makasama ito virtually.

Nag-video call lang naman siya kay KD so kahit wala ito sa tabi niya ay para na ring magkasama sila sa concert.

Dahil sa video call na iyon ay nagawang mapanood ni KD ang concert ng Coldplay.

Ibinahagi ng isa sa mga kasama ni Alexa sa concert na si Pauline Caballero ang video ng pag-video call ni Alexa kay KD.

Ang nasabing video ay ni-repost ni Alexa sa kanyang Instagram story, sey niya sa caption, “Wish you were here @kdestrada_ (with Sad Face emoji).”

Ni-repost din ni KD ang nasabing video at isang White Heart emoji ang tinag niya kay Alexa.

Marami naman ang natuwa sa ginawang effort ni Alexa na i-video call si KD kaya hindi maiwasan ng mga netizen na mag-isip na hindi lang friends ang status ng dalawa.

Well… (Byx Almacen)