PAMUMUNUAN ni UAAP MVP Kaycee dela Rosa ang Gilas Pilipinas Women squad na sasabak sa aksiyon ngayong Lunes sa Invitational WPBA 3×3, gigiyahan ng Ateneo center ang pinalakas na koponan kung saan makakasama niya sina Trina Guytingco, Mikka Cacho, Hazelle Yam at Kristine Cayabyab.

Ang torneo ay malaking hamon para kay dela Rosa na kailangang patibayin ang sarili sa bagong responsibilidad bilang bagong pundasyon ng hinaharap para sa pambansang koponan, makakasama naman sa Gilas B sina Jhazmin Joson, Monique del Carmen, Snow Penaranda, Luisa San Juan at April Tano.

“We’re grateful to the PBA for giving us this chance to evaluate our talent pool as we plot a new start for the 3×3 program in the country,” sabi ni Samahang Basketbol ng Pilipinas program director para sa 3×3 na si Eric Altamirano.

Makakaharap ng dalawang koponan ng Gilas ang Uratex Dream, Philippine Air Force, Philippine Navy at Angelis Resort sa anim na koponang torneo simula Enero 22-23 sa Ayala Malls Circuit Makati, sa Enero 29-30 sa Ayala Malls Market! Market! at sa Pebrero 5 at 6 sa Ayala Malls Manila Bay.

(Lito Oredo)