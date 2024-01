Joyce Cubales pambato ng QC sa Ms. Universe 

Handang-handa na ang 69 years old – ang dating beauty queen, modelo, aktres at fashion designer na si Joyce Cubales sa pagsabak nya sa Ms. Universe Quezon City.

Usap usap ngayon sa industriya ng pageant ang lakas loob na pagsabak ni Joyce dahil siya ang kaunaunahang senior citizen ang lumahok dito.

Matatandaan na binago ng Ms. Universe Organization ang patakaran ng pagsali ng mga kandidata at isa na dito ay ang pag alis ng age limit. Kaya naman sinamantala ito ni Joyce dahil ito na ang matagal niyang pangarap.

Ayon sa kanya marahil ito na ang panahon para mangyari ang kanyang inaasam na maging kaunaunahang senior citizen na susungkit ng korana sa Ms. Universe Philippines at kung papalarin ay maging kaunaunahang senior citizen na maging representative ng Pilipinas sa Ms. Universe.

Si Joyce ay hindi na bago sa industriya ng pageant Ilan beses na din siyang sumabak sa mga patimpalak. Hindi man siya ang nag uwi ng mga korana ngunit nag uwi naman siya ng mga special awards. Malakas ngayon ang usap usapan na siya ang mananalo bilang representative ng Ms. Universe Quezon City sa Ms. Universe Philippines.

Wala naman imposible kasi may karapatan naman siya at tumupad naman siya sa regulasyon ng organization. At hindi lang yon nag ingay at binigyan buhay din niya ang Ms. Universe Quezon City Organization sa pagsali niya.

May mga negatibo at positibong haka-haka ang mga netizen pero ang mahalaga kayJoyce ay natupad niya ang kanyang pangarap.

May karapatan naman si Joyce na sa kanyang edad na hindi naman mukhang 69. May karapatan din magsuot ng swimsuit na kahit talaga naman na may kurbada pa. Sa kanyang height na 5’7 ay pwede ng makipagsabayan sa mga kabataang kandidata. Hindi rin matatawaran sa kanyang pasarela dahil dati rin siyang modelo.

Ang adbokasiya ni Joyce ay maging inspirasyon siya ng mga kabataan. Dahil sa kanyang mga karanasan sa buhay at kung paano niya nalagpasan ang lahat ng sitwasyon sa buhay na siya niyang maibabahagi sa kanila. Maibabahagi din niya sa mga senior citizen na katulad niya how to stay young at positive.

Ayon sa kanya Life is Beautiful i-enjoy lang at tuparin lahat ang mga pangarap dahil walang imposible sa taong may ambisyon.

Sa ating mga mambabasa may karapatan ba na ‘Pasikatin Natin’ si Joyce?