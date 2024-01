Jeep nagwala; 2 tegi, 15 sugatan

Dalawa ang nasawi matapos araruhin ng pampasaherong jeep na nawalan ng preno ang ilang pedestrian na tumatawid sa kalsada at pagkatapos ay sumalpok pa sa ilang sasakyan sa Brgy. Poblacion 2, Nagcarlan, Laguna, nitong Biyernes ng hapon.

Base sa report ng Nagcarlan police, unang sinalpok ng jeep ang nasa unahan niyang tricycle na may limang sakay at ang isang e-bike na may tatlong sakay.

Sa lakas ng pagkabangga sa tricycle naitulak ito papunta sa isang owner type jeep na nakaparada sa gilid ng highway kaya tumumba ang tricycle.

Sugatan lahat ang sakay nito kabilang ang apat na estudyante at ang driver.

Nasawi naman ang isang 2-anyos na sakay ng e-bike na idineklarang DOA sa ospital, samantalang sugatan ang isa pang 11 – months na sanggol na kasama nito at ang nagmamaneho sa e-bike na si Bernadette Arevalo na nanay ng nasawi.

Dahil palusong ang kalsada, nagpatuloy pa sa pag-araro ang jeep at nasagasaan naman nito ang ilang tumatawid sa crossing ng kalsada.

Napuruhan ng jeep ang 45-anyos na si Henry Audije, na noon ay nasa gitna na ng kalsada at nakaladkad pa ng jeep. Nagtamo ito ng mga grabeng pinsala at idineklara ding dead on arrival sa ospital.

Dumiretso pa ang jeep at nasabitan pa nito ang kasalubong na Mitsubishi Adventure at dalawang nakaparadang motorsiklo bago sumalpok sa harap ng isang tindahan na nasa gilid ng kalsada.

Umabot sa 15 ang nasugatan kabilang ang anim na pasahero ng jeep na pawang isinugod sa ospital.

Ayon sa imbestigasyon ng Nagcarlan police, galing ang jeep sa Brgy. Bambang at patungo sa town proper nang mawalan ito ng preno alas 5:45 ng hapon.

Nasa kustodiya na ng Nagcarlan police ang driver ng jeep na si Dario Baldivia, 50, na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries and damage to properties.

(Ronilo Dagos)