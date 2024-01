Devin Booker sinunog New Orleans Pelicans

NAGLIYAB ng 52 points mula 18 of 30 shooting si Devin Booker para balikatin ang Phoenix Suns sa 123-109 panalo laban sa dinayong New Orleans Pelicans Biyernes ng gabi.

Nagdagdag si Kevin Durant ng 26 points, kumalawit ng 15 rebounds si Jusuf Nurkic sa Suns na dumistansiya hanggang 30 sa second half.

Namusyaw ang 24 points ni Zion Williamson sa New Orleans. May double-double sina Brandon Ingram (17 points, 11 assists) at Jonas Valanciunas (16 points, 11 rebounds).

Ganado buong gabi si Booker, nang mahulog ang pang-anim at huli niyang 3-pointer para lagpasan ang 50 points, tinanaw ang mga upuan sa likod ng Phoenix bench na pinuwestuhan ng tatay at lolo.

“I got 50 folks out there and I’m about to go see them,” aniya pagkatapos ng pang-anim na 50-point game ng career. “That’s where my main motivation comes, from all my family that’s here. They drive over every time I play here and I like to put on a show for them.”

Ang career-high ni Booker ay 70, inilista noong March 24, 2017 sa Boston. Kontra New Orleans, may 25 na siya sa first quarter, nagsalansan muli ng 20 sa third tungo sa 100-80 lead papasok ng fourth.

Hindi nakasabay ang Pelicans, sablay ang 32 sa 42 3-pointers dalawang gabi matapos magbaon ng franchise-record 25 kontra Charlotte.

(Vladi Eduarte)