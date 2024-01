Kinalampag ng isang kongresista ang Department of Education (DepEd) na ibalik na ang lumang school calendar simula sa School Year 2024-2025.

Binanggit ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers na ang pagbabalik ng klase mula Hunyo hanggang Marso ay matagal nang inaabangan ng mga estuyante, magulang at guro sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change kung saan maraming estudyanteng na-hihirapang mag-aral sa panahon ng tag-init.

“With the worsening climate change, they need not suffer under extreme conditions and risk their health,” diin ni Barbers.

Aniya, makakatulong sa inisyatiba ng Department of Tourism na mapalakas ang turismo sa bansa kung bakasyon na ang mga estudyante sa ka-lagitnaan ng Marso hanggang Mayo.

“With summer vacation returning, our domestic tourism will have a most needed boost as families can again enjoy going on vacations around the country, a tradition that was lost when the school calendar was changed years ago. This will greatly contribute to the recovery of the local econ-omy,” saad ni Barbers.

Umaasa si Barbers na pakikinggan ni DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte ang panawagang ibalik na sa dati ang school calendar.

“VP Sara is the right person at this particularly difficult and trying times in our education system. She has the political will and a deep understanding of the needs of our students. I am confident she will heed the call,” ayon kay Barbers. (Eralyn Prado)