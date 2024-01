Kahit na ang sikat na British pop-rock band Coldplay, nabiktima ng matinding trapik sa Pilipinas nang mag-concert sa Philippine Arena sa Bulacan nitong Biyernes.

Kaya naman todo ang pasasalamat ng banda sa mga Pinoy fan na nanood ng kanilang concert sa kabila ng dinaanang matinding trapik.

“Thank you to all of you for coming through the traffic. Holy sh*t!” wika ng lead singer na si Chris Martin.

“I think… We’ve seen some traffic, but I think you have the number one [worst traffic] in the world. So, thank you, thank you for making the effort to come through all that bulls**t to be here!” dugtong ni Martin.

Nitong nagdaang araw ay lumabas ang traffic index ng transportation data company TomTom Traffic kung saan itinuring nila ang Metro Manila na pinakamalala ang metro traffic sa buong mundo.

Ayon sa index, ang mga tsuper sa Metro Manila ay umuubos ng average na 25 minuto at 30 segundo para makapagbiyahe ng 10 kilometro noong 2023, pinakamabagal sa 387 metro areas na isinama sa pag-aaral.

Kinuwestiyon naman ng Metropolitan Manila Development Authority, ang methodology ng isinagawang pag-aaral sa trapik sa Metro Manila.

“We want to know the methodology employed. If there is an actual count and when did they conduct the study,” giit ni MMDA Acting Chairman Don Artes.

Binanggit ni Artes na maraming factor sa pagsikip ng trapik bukod sa pagdami ng bilang ng sasakyan. Ilan dito ay ang ginagawang repair sa kalsada, illegal parking, ongoing infrastructure projects, suspension ng No Contact Apprehension Policy, at mga aksidente sa kalsada.

“In EDSA alone, there are over 400,000 vehicles traversing the highway daily but its carrying capacity is only for 300,000 vehicles,” paliwanag ni Artes.