Umapela si Cagayan de Oro City Rep. Rufus Rodriguez sa Canada na muling ikonsidera ang inilabas nitong travel advisory na humihiling sa kanilang mga mamamayan na iwasang magbiyahe sa ilang panig ng Mindanao.

“We are appealing to the Canadian government, specially my good friend Ambassador David Hartman to reassess the peace and order and security situation in Mindanao and to rethink its travel advisory that affects the entire island,” apela ni Rodriquez.

Paglilinaw ng kongresista, maituturing namang “generally peaceful” ang isla at maraming lugar ang umuunlad.

Nagpalabas ang Canada ng panibagong travel advisory matapos ang nangyaring pambobomba sa Mindanao State University noong Disyembre.

Partikular sa pinaiiwasan ng Canada ay ang pagbiyahe sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Soccsksargen, at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ang non-essential visits sa Caraga at Davao Region. (Eralyn Prado)