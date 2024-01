Bolts, Fuel Masters isa lang mabubuhay!

Quarters KO game Linggo:

(SM Mall of Asia Arena)

6:30pm – Meralco vs Phoenix

WALA nang bukas sa knockout game ng Meralco at Phoenix ngayong araw sa MOA Arena – ang matatalo uuwi, at ang mananalo ay uusad sa semifinals.

Sinagad ng No. 5 Bolts ang twice-to-beat bonus sa quarters ng No. 4 Fuel Masters sa bisa ng classic na 116-107 triple-overtime win noong Miyerkoles sa PhilSports Arena.

Nasa hukbo ni coach Luigi Trillo ang momentum, noong nakaraan ay umahon mula 72-57 deficit 9:20 pa sa regulation sa pangunguna nina Aaron Black, Shonn Miller, Cliff Hodge hanggang ibuhol sa 84-84 ng 3-pointer ni Chris Newsome sa final second para mapuwersa ang first OT.

“Sa amin, whatever it takes,” ani Trillo pagkatapos ng larong inabot ng 3 hours, 12 minutes. “We’ve been in this situation before. I think we have to keep that momentum going.”

Sa first extension, layup ni Black ang humatak sa 95-95. Sa pangalawang extra 5, si Bong Quinto naman ang tumahi ng last 4 points para sa 103-103 tie. At sa third, ikinamada ni Quinto ang 7 sa kanyang 19 points.

Anim na Bolts ang nagsumite ng double figures sa pangunguna ng 20 ni Hodge bago inilabas sa fourth nang abutin ng ankle sprain. May tig-18 sina Miller, Black at Allein Maliksi.

Alam ni coach Luigi na babalikwas ang squad ng counterpart na si Jamike Jarin.

“Wala pa kaming ginagawa, it’s just one game,” giit niya. “Phoenix is a very resilient team, they can shoot. Madami silang mga bata du’n na marunong (how to) play physical. You have (Ken) Tuffin, (Javee) Mocon, (Jason) Perkins.”

At siyempre si Johnathan Williams na naka-team-high 20 points bagaman natahimik sa third OT at tumapos ng 62 minutes, 22 seconds sa loob.

(Vladi Eduarte)