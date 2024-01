Bet i-coach sa halikan, lampungan: Loisa, Elisse, Charlie, Alexa tuturuan ni Osang maglandi

Super bet nina Loisa Andalio, Charlie Dizon, Alexa Ilacad, Elisse Joson, ang gumawa naman ng sitcom, na silang apat pa rin siyempre ang mga bida.

At kung mabibigyan ng chance, mas bet sana nila na mas mature, mapangahas, ang mga papel nila, tulad ng mga role sa serye/pelikula na ‘Sex And The City’ na bida sina Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis, na pare-parehong palaban makipagtalik, makipaglampungan sa iba’t ibang lalaki, sa harap ng kamera, base na rin sa kuwento ng serye/pelikula.

At siyempre, dahil kasama rin nila sa seryeng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ si Rosanna Roces, na alam mo namang bihasa sa mga ganung eksena, na sa simula pa lang ng career niya bilang hubadera, ay napasabak na talaga sa sangkatutak na lampungan on camera, kaya kering-keri naman talaga niya na hasain o i-train ang mga batang aktres.

Aba, ang bongga nga na si Osang ang magtuturo kina Loisa, Charlie, Elisse, Alexa na makipaghalikan, makipagromansahan sa harap ng kamera, ha!

“Di ba, gusto nila ng ‘Sex And The City?’ Hahahaha! At sino pa ba ang karapat-dapat mag-coach? Ako lang, ‘di ba?

“Pero bagay sa kanila `yon! Maganda ang concept!

“Willing akong turuan, o mag-coach sa kanila. Hahahaha!” sabi ni Osang.

Anyway, sa apat na bida ng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ hirap si Osang na pumili kung sino ba sa tingin niya ang angat talaga. Lahat daw kasi ay may karapatan umangat, at pareho-pareho talagang magagaling umarte.

Sina Charlie at Alexa ay parehong mahusay umarte, at hindi kataka-taka na maabot nila ang tagumpay sa hinaharap. Si Loisa, iba raw kasi ang atake, na talagang naibibigay ang hinihiling ng mga direktor. Si Elisse, kaliit-liit na babae, pero ang laki-laking tingnan.

Well, abangan kung sino nga ba sa kanilang apat ang mas mabibigyan pa ng mga proyekto ng ABS-CBN. (Dondon Sermino)