Bela bet umeksena sa ‘Fleabag’, ‘Bridgerton’

Bongga talaga si Bela Padilla! Iba mag-isip.

At kung mag-isip, think big talaga! I mean, kung mangangarap ka na rin lang, aba, lakihan mo na, ha!

Tulad nga ngayon, bet na bet niyang mapasali sa mga series na ‘Fleabag’ at ‘Bridgerton’ ha!

“Guys. I love life so much right now. ‘Yun lang naman. Sana kayo rin.

“Ang pangarap ko na lang sa buhay now ay kung magkaka-Filipino version ng ‘Fleabag’, maka-auditon ako.

“And kung magca-cast sila ng Filipina in any of the ‘Bridgerton’ series, maka-auditoon din ako!”

Oh, bongga, di ba?

Ang ‘Fleabag’ ay isang British comedy-drama television series na nilikha, sinulat ni Phoebe Waller-Bridge, at base sa kanyang one-woman show na pinalabas noong 2013 sa Edinburgh Fringe Festival.

Ang Bridgerton naman ay isang American historical fiction-romance streaming television series created by Chris Van Dusen para sa Netflix. Base ito sa book series by Julia Quinn. At unang script ni Shondaland para sa Netflix.

It revolves around an eponymous fictional family and is set in the competitive world of Regency era London’s ton during the social season in the early 1800s where marriageable youth of nobility and gentry are launched into society.

Oh, di ba? Again, bongga talaga mag-isip si Bela. (Dondon Sermino)