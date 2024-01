Nagtataka si Senador Imee Marcos kung bakit magsasagawa ng malaking rally sa Enero 28 para suportahan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Hinala ni Sen. Marcos, posibleng show of force ito laban sa destabilization plot sa administrasyon ng kanyang kapatid.

Aniya, nakakuha siya ng sulat mula sa undersecretary ng isang ahensiya ng gobyerno kung saan inuutusan ang mga empleyado ng gobyerno na dumalo sa rally.

“Sa January 28 magkakaroon ng hakutan, malaking hakutan sa gobyerno. Ang pamahalaan na-order na mga director, mga asec na magkakaroon ng BBM loyalty rally sa January 28. At ‘yong mga government employee obligadong pumunta, may sahod pa,” paglalahad ni Sen. Marcos sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“Babayaran daw, may pagkain pa, may transportation. Kaninong pera na naman ito? Bakit maghahakot?” pagtatanong ng senadora.

Aniya, hindi magandang magsagawa ng loyalty rally dahil parang lumalabas na insecure ang administrasyon sa banta ng destabilisasyon.

“Hindi ba mas dinidiin na insecure sila o tagilid, may destab? Hindi ko maiintindihan ang pakay nito,” ani Sen. Marcos.

Hindi pa malaman ng senadora kung sino ang nagpakulo ng loyalty rally dahil nakuha lamang niya ang notice sa isang undersecretary na inatasang mag-mobilize ng mga taong hahakutin sa rally.

Matatandaang itinanggi na ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na may nangyayaring panggagapang sa kanilang hanay para pabagsakin ang administrasyong Marcos. (Eralyn Prado)