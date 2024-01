Andre Roberson, Dwight Howard pasiklab agad sa Strong Group

BINITBIT ni Andre Roberson ang Strong Group Athletics na agad nagpakita ng mainit na laro tungo sa paghatak sa 82-66 panalo kontra sa host na United Arab Emirates National Team sa pagsisimula ng dinarayong 33rd Dubai International Basketball Championship.

Nagposte si Roberson ng double-double effort na 15 points at 16 rebounds, habang nagdagdag ang NBA veteran na si Dwight Howard ng 14 points at 6 rebounds para sa koponan ng Pilipinas. Nagdagdag din si Kevin Quiambao ng 13 markers, 3 rebounds at 3 assists para sa SGA.

Gumamit ang Philippine-based ballclub ng krusyal na 18-9 bomba sa ikatlong yugto para tuluyang humiwalay simula sa umpisa ng second half at makuha ang kanilang unang panalo sa aksiyon sa Group B.

Si McKenzie Moore ay umiskor ng 11 puntos, si Jordan Heading ay may 8, si Tony Ynot ay umiskor ng 5, habang tumapos sina Justine Baltazar, Justine Sanchez at Allen Liwag na may tig-4 na puntos.

Sina JD Cagulangan at Francis Escabdor ay may tig-2 markers, habang si Andre Blatche ay hindi umiskor, ngunit nagtala ng 3 rebounds, 1 assist, 1 steal at 1 block.

Nanguna sa UAE si Hamid Abdullateef na may 19 puntos.

Ang susunod para sa Charles Tiu-mentored squad ay ang Al Wahda, na nakatakda sa Sabado ng 9:15 ng gabi, oras sa Maynila.

(Lito Oredo)