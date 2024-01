Inalerto ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng apat na klase ng medical device products na hindi sumailalim sa masusing ebalwasyon ng ahensiya.

Kabilang sa mga naturang medical device products ang “Elderjoy Adult Slim Pants,” “Adhesive Wound Dressing-Adhesive Island Dressing With Non-Adhering Pad,” “5m Waterproof Medical Tape Anti-Allergic Pu Film Gauze Pad Transparent Fixation Tape Health Care,” at “Fever Aid For Kids.”

Ayon sa FDA, ibinabala ang nabanggit na medical product para mabigyan ng proteksyon ang publiko sa pagbili ng mga produktong hindi dumaan sa pagsusuri ng ahensiya.

Kinumpirma sa isinagawang post-marketing surveillance na ang mga naturang medical device products ay kulang sa kinakailangang notification, at walang Product Notification Certificate na inisyu mula sa FDA.

Pinaalalahan ng FDA ang mga establisimiyento laban sa pamamahagi, pagbebenta o pag-advertise sa mga nabanggit na produkto.

Sinumang lumabag ay maaring magresulta ng kaparusahan mula sa FDA.

(Juliet de Loza-Cudia)