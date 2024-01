2 high value individual bagsak sa buy bust

Tinatayang halos P200K halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa dalawang hinihinalang tulak at nasa listahan ng High Value Individual (HVI) sa isinagawang buy bust operation sa Imus City, Cavite, Biyernes ng gabi.

Nakakulong ngayon sa Imus City Custodial Facility ang naarestong suspek na si alyas ‘Gerry’ at alyas ‘Romeo’.

Sa ulat, dakong alas-8:00 kamakalawa ng gabi nang magsagawa ng buy bust operation ang Provincial Drug Enforcement Unit (PDEU) Cavite Police Provincial Office (PPO) at Imus City Police sa Barangay Malagasang 1-D Imus City, Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto sa dalawang suspek.

Nakuha sa kanilang pag-iingat ang tinatayang 20 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P136,000, dalawang unit na cellphone at buy bust money.

(Gene Adsuara)