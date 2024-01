Karera Tips Ni JP Gonzales

Enero 21, 2024 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 1 Princes Belle, 2 Empire Ruler, 3 Meet Me In D Corner

R02 – 2 Batang Manda, 1 Ruby Bell/Feet Bell, 6 Aded Aha, 4 Louisville

R03 – 4 Eyevan, 2 Dollarama, 3 Signature Whiskey, 6 Honey Ryder

R04 – 5 Sophisticated, 4 Charm Campaign/Attractive Force, 7 Life Gets Better, 1 Cat Bell

R05 – 4 Happy Maggie, 2 I Love Matty, 1 Amiable Maxinne, 8 Happy Kid

R06 – 2 CatsInTheCradle, 6 Savawani, 1 Runaway Ten, 4 Golden Sunrise

R07 – 2 Sun Dance, 1 Coal Digger, 9 Kaboom, 8 Take a Chance

R08 – 4 Noh Sen Young Yana/Lucky Noh Noh, 2 Ayuda/Cool Mom, 9 You Never Know, 1 Super Spunky

Solo Pick: Batang Manda, CatsInTheCradle

Longshot; Princess Belle, Sophisticated