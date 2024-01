Vice hindi mapatumba sa TV, online

In fairness sa Unkabogable Star na si Vice Ganda, todo-todo ang online views ng mga programa niya!

Proud niyang shinare sa kanyang social media na hakot ang viewership numbers ng nagdaang episode ng ‘It’s Showtime’ nitong Miyerkoles na humakot nang mahigit 229k concurrent views sa YouTube — pahiwatig na marami pa rin ang tumatangkilik sa hit Kapamilya noontime show!

Hindi lang ‘yan, eh trending din nationwide ang Wednesday episode. Nag-number one pa nga sa X (dating Twitter) ang semi-finals tapatan ng ‘Tawag ng Tanghalan’ Season 7, habang usap-usapan pa rin ang segment nitong ‘EXpecially for You’.

“Grabe ‘yung blessings ni Vice, kahit anong pagsubok ang dumating sa kanila hindi pa rin natitinag ang show na ‘to. Congratulations ‘It’s Showtime’ for high rating viewers everyday.”

Pinagmalaki rin ni Vice na mahigit 312k ang total concurrent views ng July 2023 episodes ng kanyang community singing game show na ‘Everybody, Sing!’ Oh ‘di ba, mapa-replay o fresh ang mga episode nito ay tiyak na tinututukan din ng sambayanan!

Sey nga ng netizen, “It’s because everybody loves it!” No wonder nasa ikatlong season na ito!

Hiniritan naman ng balato si Vice.

“Meme Vice! Ayaw mong paawat humakot ng milyones. Walang ligwak na show. Beke nemen kahit .001% lang!”

Sabi nga ni Vice, ‘chugchug’ ang mga kaganapang ito at hindi maitatanggi na siya pa rin ang Unkabogable Star mapa-TV o online.

At siyempre, todo-paulan siya ng pabwenas, mapa-‘It’s Showtime’ man o sa kanyang singing game show. (Dondon Sermino)