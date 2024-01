Specialty hospitals ni PBBM umaarangkada na

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Nitong nagdaang araw ay masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naitayong 131 specialty hospitals sa buong bansa as of December 2023.

Ito ay produkto ng Republic Act 11959 o Regional Specialty Centers Act na kanyang isinabatas noong Agosto ng nakaraang taon din. Ngayong 2024, sa pamamagitan ng inyong lingkod bilang chairman ng House Committee on Appropriations, ay naglaan tayo ng P11.12 billion para sa karagdagang specialty centers na itatayo sa iba pang panig ng bansa.

Isa ang Bicol Region sa magkakaroon ng specialty hospital. Ongoing na ang construction ng 10-storey legacy specialty hospital ng Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City. Ito ay level 3 hospital na may heart center, lung center, cancer center at iba pang facilities na tutugon sa special medical needs ng ating mga kababayan nang sa gayon ay hindi na sila lumuwas pa-Maynila para lamang magpatingin o magpagamot sa mga espesyalista.

Hangarin ng Pangulo na mailapit sa taumbayan ang mga ospital upang mabantayan ang kalusugan ng bawat mamamayan. Isa po sa mga priority ng Marcos administration ang specialty centers kaya suportado natin ito, para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino!

Noong nakaraang buwan ay naging abala ang Ako Bicol Party-list sa iba pang aktibidad bukod sa paghahanda ng aginaldo sa marami nating kababayan.

Tatlong araw bago ang Pasko, pormal na binuksan ang “Pagkaing Oragon sa Daungan” sa Tektone Village, Legazpi City. Pinangunahan ni Ako Bicol Executive Director Alfredo A. Garbin, Jr. kasama ang Department of Labor and Employment (DOLE) ang pagbubukas ng aktibidad.

Ito ay isang programa ng Ako Bicol at DOLE para sa mga kababayan nating nawalan ng pwesto sa “Hepa Food Lane” sa Brgy. Tinago, Legazpi City.

Umaabot sa 67 vendors ang binigyan ng pwesto para makapagtinda rito. Una na silang nabigyan ng mga kagamitan sa pagluluto noong Setyembre 7, 2023. Ito ay inisyatiba ng inyong lingkod at ni Congressman Jil Bongalon para makatulong sa mga kababayan nating nawalan ng kabuhayan.

Hangad ng Ako Bicol Party-list at DOLE na maging matagumpay ang kanilang negosyo nang sa gayon ay umunlad ang kanilang buhay.

Samantala, pinangunahan din ng Ako Bicol Party-list ang Groundbreaking and Blessing para sa kauna-unahang Bicol University College of Veterinary Medicine noong nakaraang Disyembre sa Barangay Bay, Tuburan, Ligao City, Albay.

Ito ay may lawak na limang ektarya na binubuo ng dalawang gusali, kung saan mayroong mga laboratoryo, 63 classrooms at auditorium.

Kasama si Bicol University President Baby Boy Benjamin Nebres III at mga faculty members sa ginawang seremonya kung saan nagkaroon ng isang banal na misa sa pangunguna ni Rev. Fr. Eric Martillano sa Kawa Kawa Function Hall, sa Ligao City Hall Complex.

Nagbigay ng mensahe ang inyong lingkod na ang naturang proyekto ay sumisimbolo ng paglalatag ng pundasyon para sa susunod na mga henerasyon ng veterinary professionals. Naniniwala po ako na ang pagbibigay ng magandang edukasyon para sa mga kabataang Bicolano ay daan ng kaunlaran sa rehiyon.

Para naman kay Ligao City Mayor Fernando Gonzales, malaki itong oportunidad para sa mga Albayano na sa kanilang lungsod itatayo ang College of Veterinary Medicine, na mahalaga para sa pagtuturo ng Animal Fertilization, Animal Care, at Animal Medicine.

Buo ang suporta ng Ako Bicol Party-list sa pamumuno ng inyong lingkod at ni Congressman Jil Bongalon sa pagpapatayo ng kauna unahang Veterinary School sa Albay.

Asahan po ninyo na marami pang nakalinyang proyekto ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list ngayong 2024. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!