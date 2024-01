Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma binutata Utah

UMISKOR ng 15 pataas ang limang starters ng Okahoma City sa pangunguna ng 31 ni Shai Gilgeous-Alexander at pinatahimik ng Thunder ang dinayong Utah Jazz 134-129 Huwebes ng gabi sa Salt Lake City.

Nilista ni Jalen Williams sa fourth quarter ang 11 sa kanyang 27 points, tumabas ng 20 points, 10 rebounds si Josh Giddey sa OKC na rumatsada ng 19 fastbreak points. Umayuda ng season-high 16 markers si Cason Wallace.

Pinangunahan ng 31 points ni Collin Sexton at 26 points, 10 rebounds ni Lauri Markkanen ang Jazz, naputulan ng nine-game home winning streak. May 21 markers si John Collins, 18 kay Jordan Clarkson off the bench.

Dumikit ang Utah 130-126 sa tatlong free throws ni Sexton pero pinakawalan ni Wallace ang huli sa kanyang season-best four 3-pointers.

Sumagot ng tres din si Clarkson pero binutata ni Chet Holmgren ang dunk attempt ni Walker Kessler. Balik sa Jazz ang posesyon pero hindi naka-convert sa dalawang tira.

Sinelyuhan ng free throw ni Holmgren ang panalo.

Samantala, mga pamilyar na mukha pa rin ang nangunguna sa fan balloting para sa NBA All-Star Game.

Sa pangatlong round ng botohan na ni-release nitong Huwebes, leading vote-getter si Giannis Antetokounmpo ng Bucks at nasa unahan ng fan balloting sa West si LeBron James ng Lakers.

Matatapos sa Sabado ang fan voting na panggagalingan ng 50 percent para madetermina ang All-Star starters. Tig-25 percent ang players at media.

(Vladi Eduarte)