Rianne Malixi ika-8 sa Down Under

Nilabas ni Rianne Mikhaela Malixi ang malaking panapos na laro, binirdie ang apat sa huling anim na butas upang gatilyuhin ang three-under 70 at saluhan sa ikawalong puwesto ang dalawang Aussie sa wakas ng 118th Australian Amateur Championship na pinamayagpagan ni Japanese Mamika Shinchi sa Yarra Yarra Golf Club sa Victoria Biyernes.

Kahit may nakakalitong simula na nagbalik sa kanya sa ika-12 posisyon sa frontside 37, natagpuan ng pasikat na pambato ng ‘Pinas na nasa pagkalinga ng ICTSI, ang ritmo, diskarte sa range at sa closing holes, humablot ng mga stroke sa Nos. 13. 15, 16 at 18 para sa 33 at four-day total 293.

Tumapos siyang kabuhol sa katayuan sina locals Ella Scaysbrook at Sarah Hammett na mga humampas din ng tig-71, iwan silang ng 11 palo kay Shinchi na pinataob si erstwhile local leader Amelia Harris na natadtad ng bogey pa- 40 sa front at wagi ng dalawa una sa nakakapasong seven-under 66 (282).

May 74-284 si Harris para sa segunda samantalang tablahan sa tersera sina first round leader Aina Fujimoto ng Japan din (67), at taga-Down Under na si Eunseo Choi (68) sa 285.

Sunod sa 16-anyos na Pinay shoptmaker ang Women’s Amateur Asia Pacific Championship sa Pattaya, Thaiand sa Feb. 1-4.

(Ramil Cruz)