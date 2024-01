Hindi nagustuhan ng Philippine National Police (PNP) ang inilabas na travel advisory ng gobyerno ng Canada na pinag-iingat ang kanilang mamamayan sa pagbiyahe sa Pilipinas.

Ayon kay PNP chief General Benjamin Acorda Jr., nahirang ang Pilipinas sa Gallup Global survey bilang pangatlo sa pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia kaya hindi niya alam kung ano ang naging basehan ng travel advisory ng Canada.

“I don’t agree because it is unfair not only to the whole country but almost especially sa mga agencies involved `yung mga law enforcement agency lalong-lalo na sa mga kapulisan natin na nagpapakahirap, they are doing their best and I think the right appreciation should be accorded to them,” pahayag ni Acorda sa isang panayam sa Camp Crame.

Bagamat iginagalang ni Acorda ang pahayag ng Canada, iginiit ng PNP chief na base sa mga survey ay maayos ang sitwasyon ng peace and order sa bansa kumpara nitong nakaraang taon.

Kung pag-uusapan naman ang communist terror group ay matagal na aniya humina ang puwersa ng mga ito.

Bukod naman sa pagtaas ng cybercrime incidents, mababa aniya ang bilang ng mga nangyayaring krimen sa bansa.

Pero aminado si Acorda na marami pang dapat gawin ang PNP upang makumbinsi ang international community lalo na ang Canada na hindi delikadong magtungo sa bansa.(Edwin Balasa)